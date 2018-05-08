Tasarı Meclis’te, öğrenci kampüste bekliyor

HANDE ZEYREK - SÖZCÜ - İstanbul, Gazi ve İnönü'nün de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesiyle ilgili kanun tasarısının oylaması için gözler bugün TBMM'ye çevrildi. Bu tasarı, Türkiye'nin en saygın ve en köklü tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa'nın İstanbul Üniversitesi'nden koparılarak İbn-i Sina Üniversitesi'ne bağlanmasını öngörüyor. Bu durumun akademik açıdan birçok soruna neden olacağını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri ise yaklaşık iki haftadır okulun bahçesinde eylemler düzenliyor.

HASTALAR RAHATSIZ EDİLMİYOR

Dersinden çıkan öğrenciler ve mesaisini tamamlayan öğretim üyeleri, soluğu hemen okul bahçesindeki eylem alanında alıyor. Tasarının geri çekilmesi için gece gündüz nöbet tutuluyor. Eylemlerde hastaların rahatsız olmaması ve hastanenin işleyişinin olumsuz etkilenmemesi için büyük özen gösteriliyor. Yapılan eylemlere hem çevre halkı hem de Türkiye'nin dört bir yanından tedavi için Cerrahpaşa'ya gelen hastalar da destek veriyor.

DİLEKLERİ AĞAÇLARA ASTILAR

Okulun bahçesindeki eylemlerini adeta sosyal sorumluluk projesine dönüştüren öğrenciler, vatandaşların farkındalığını da artırmak için hasta yakınlarına ilk yardım eğitimi, organ bağışı çadırı gibi pek çok etkinlik düzenliyor. Hıdırellez akşamı hastane bahçesindeki ağaçlara dileklerini asan öğrenciler tarihi hastanenin bölünmemesini diledi. Cerrahpaşalılar eylemlerinin amacının politik değil akademik olduğunu vurguladı.

‘HAKLI DAVAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ'

Öğretim üyeleri adına konuşma yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hidayet Sarı da “Pankartlarımızda ‘bilim işimiz, siyasete girmeyiz' yazıyor. Siyaset bizim işimize girdi biz nasıl girmeyelim. Siyaset mikrobu bize de bulaştı. Haklı davamızdan vazgeçemeyiz. Herkes haklı mücadelemizi gördü. Rektörümüz neden bölünmeye tepki göstermiyor? Önlemek için çaba harcamıyor? İş aşkımızı söndürmeye hakkınız yok. Dünyanın ilk 500 üniversitesi içindeyken bir anda bölünme durumuna ne oldu da sokuldu?” diye konuştu.

KOLAY KAZANMADIK, KOLAY BIRAKMAYIZ







BURASI BİR EKOL

Aslı Açıl (22): Bilimsel eğitim nedir, kalite nedir, nitelikli hoca nedir burada öğrendim. Dersimize giren tüm hocalar uluslararası alanda tanınan isimler. Buradan çıkan öğrenciler mutlaka dünyaya açılıyor. Hepimizi ortak noktada buluşturan şey idealimiz. Cerrahpaşa çok değerli. Buradaki herkes gibi hayatımızı buraya adadık. Burası bir ekol. Buna zarar gelsin istemiyoruz. Kolay kazanmadık kolay da bırakmayacağız.

YIKIMA YOL AÇAR

Adil Abdulhayoğlu (22): Bölünme gerçekleşirse bu okulumuz için büyük bir yıkım olacak. Okulumuzun hem itibarı hem de yurtdışı bilinirliğimiz azalacak. Bu gerçekleşirse okulumuzdan bazı akademisyenlerin ayrılması da söz konusu. Şu anki tasarı bölünmeden ziyade tam bir koparılma. Cerrahpaşa sıfırdan kurulmuş yeni bir üniversiteye dönüşecek. Tek dileğimiz Cerrahpaşa'nın İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmaması.

BÖLÜNME FAYDASIZ

Rabia Can (23): Üniversitelerin bölünmesi planına karşı başlattığımız bu hareketin nedeni ideolojik değil. Bu girişimin kamuya sağladığı herhangi bir yarar olmayacak. Tam aksine akademik açıdan büyük sorunlara neden olacak. TBMM'de 3 Mayıs'ta yapılan görüşmede oylamanın ertelenmesi bize güç verdi. Alınan bu karar, sesimizin duyulduğunu gösteriyor. Biz bugün yapılacak oylama için de umutluyuz.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN HIDIRELLEZ DİLEKLERİ













