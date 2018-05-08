Okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu...

Okullar ne zaman kapanacak sorusu binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor.

Öğrenciler yorucu eğitim öğretim yılının ardından yaz tatilinin planlarını yapıyor. MEB tarafından belirlenen akademik takvime göre Okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu milyonlarca öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimimine göre Okullar bu yıl 8 Haziran 2018 tarihinde kapanacak. Uzun ve zorlu bir eğitim maratonunun ardından öğrenciler yaz tatilinin keyfini doyasıya çıkaracak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.