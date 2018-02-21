MAZLUMDER eski Genel Başkanı Gergerlioğlu'na hapis cezası

Kocaeli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Gergerlioğlu ve avukatı Gürkan Biçen katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Muhiddin Paça, sanık Gergerlioğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda "terör örgütü PKK/KCK'yi övme" iddialarını okudu. Gergerlioğlu ise hakkındaki suçlamaları reddederek, hiçbir terör örgütünü övmediğini savundu.

Savunması sırasında Gergerlioğlu: "Ben şiddetten, savaştan yana biri değilim. 27 yıllık doktorluğum sürecinde insanların hayatını kurtardım. Bu nedenle terör örgütünden ve şiddetten yana olmam mümkün değildir. Askerliğimi kısa dönem olarak yaptım. O zaman bile silah kullanmayı reddettim. Elime silah almadım. Ben Türkiye'de savaş olmasın, kan dökülmesin diye her zaman barış ve uzlaşmadan yana oldum. Bu yönde yazılar yazdım, konferanslar verdim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gergerlioğlu savunmasında şu açıklamalarda da bulundu: "Terörden veya terör örgütünden yana bir tavrım ve söylemim olmamıştır. MAZLUMDER'in PKK'yı kınayan açıklamaları olmuştur. Facebook'ta barış yanlısı paylaşımlar yaptım. 1 Eylül 2015'te, anneler çocuklar ölmesin diye barış için bir araya gelmişti. Bir tarafta üzerinde PKK simgesi olan tabut, yanında Türk askerini temsil eden Türk bayraklı tabut mizanseni yapmışlardı. Ben o fotoğraftan çok etkilendim ve duygulandım. O fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Annelere destek verdim. Barış mesajı verdim. Orada tabutun üzerinde PKK bayrağı varmış. Ben o bayrağı simge olarak gördüm. PKK bayrağı olarak kabul etmiyorum zaten. Sonra bu paylaşımım nedeniyle hakkımda dava açıldı."

Mahkeme heyeti ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Gergerlioğlu'nu 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gergerlioğlu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile doktorluk mesleğinden ihraç edilmişti.