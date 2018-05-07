Meteorolojiden son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına göre; hava sıcaklıklarının azalacağı ve yağışların bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yarın(Salı) sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Van, Erzurum, Şırnak Hakkari, Siirt, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Erzincan, Sivas, Tunceli, Malatya, Adıyaman ve Kocaeli çevrelerinde etkisini arttırması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakası, Trakya'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde görülmesi beklenen yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki hafta boyunca özellikle yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da Pazartesi ve Salı günleri zaman zaman kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da Salı günü il genelinde hafif sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.

Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir. Vatandaşlarımızın yağışın olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla günlük hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.