AKP intihar vakalarının araştırılmasını reddetti

Son dönemde artan intihar vakalarına ilişkin CHP grubu tarafından verilen TBMM Genel Kurulu'nda araştırma önergesi, AKP'liler tarafından reddedildi.

CHP Grubu, artarak devam eden intihar vakalarının sebeplerinin tüm ülke genelinde detayları ile araştırılarak, bu tür vakaların engellenmesine yönelik çözüm yollarının sunulması hususunda TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Grubu adına konuşan Ali Şeker, yaşanan intihar vakalarına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Ülkenin içinde bulunduğu durum, tüketime dayalı ekonomi politikalarınız gelecekte çocukların iş bulma umudunu da karartıyor. Bu araştırma önergesiyle sizlere 'Gelin, ülkemizde sürekli artan intihar vakalarını birlikte araştıralım' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeker'in konuşmasının ardından önerge AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

Şeker AKP'nin tavrını sosyal medyadan "İntihar vakalarının sebeplerinin tüm ülke genelinde araştırılarak bu tür vakaların engellenmesine yönelik çözüm yollarının sunulması için verdiğimiz araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi" sözleriyle duyurdu.