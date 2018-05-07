1 Mayıs'ta gözaltına alınan HKP'liler serbest bırakıldı

1 Mayıs'ta Beşiktaş'tan Taksim'e yürürken gözaltına alınan ve 1 Mayıs'tan bugüne kadar gözaltında olan HKP üyeleri çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak için Beşiktaş'ta toplanan HKP üyesi 47 kişi aralarında 5 avukat da olmak üzere gözaltına alınmıştı. 47 HKP'li den 1'i ilk gün Çocuk Savcısı tarafından serbest bırakılmıştı. HKP’li 5 avukatta 4 gün tutulduktan sonra 4 Mayıs’ta yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

1 Mayıs’tan itibaren gözaltında bulunan 41 HKP’li bugün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı vererek gözaltında 6 gün geçiren 41 HKP’linin serbest bırakılmasına karar verdi.