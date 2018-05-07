7 Mayıs 2018
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
ANA SAYFA
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Diğer
Yaşam
Kadın - Sağlık
Bilim Teknoloji
Yurttan Haberler
İstanbul
Gezi - Mekan
Yazarlar
Gazete Manşetleri
7 Mayıs 2018 17:29
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 16 yaralı
Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı.
+
A
-
Paylaş
Tweetle
DHA
- Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Tweetle
Çok Okunanlar
Emniyet müdürünün intihar dosyası Bakan Soylu'ya uzandı
Üniversitede kripto para skandalı!
Ayşe öğretmen yeniden cezaevine girecek
56 bin TL'yi bankta unutmuştu... İkinci bir şokla sarsıldı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi öldü
25 ilde operasyon: Gözaltılar var
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
Depresyona girdi, 6 dil öğrendi
Kıskançlık krizi hastanelik etti
Güncel
TRT’nin muhalefet sansürüne suç duyurusu
Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 16 yaralı
Gazi Üniversitesi'nde bölünme eylemi
Ayşe öğretmen yeniden cezaevine girecek
Can Dündar'ın davasında yeni gelişme
Vahşi cinayette satanizm şüphesi
Silahlı saldırının nedeni cinsel istismar girişimi
Seyahate 35 milyar lira harcandı
Datça'da görenleri şaşkına çevirdi
Yağmur duasına binlerce kişi katıldı
@gercekgundem kullanıcısından Tweetler
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Hakkımızda
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
Sitemiz
Doğan Haber Ajansı
ve
Anka Haber Ajansı
üyesidir.