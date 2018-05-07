7 Mayıs 2018 17:29

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 16 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 16 yaralı
Diyarbakır' ın Çermik ilçesine bağlı Karataş mahallesinde öğrenci servisi şarampole yuvarlandı.
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DHA - Kazada ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı.

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