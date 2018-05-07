Yağmur duasına binlerce kişi katıldı

Yaklaşık 2 bin çiftçinin katıldığı duanın hemen ardından yağmur yağması etkinliğe katılanları sevindirdi.

Etkinliğe Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Derneği Genel Başkanı Nihat Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Soner Cengiz, AK Parti Balâ İlçe Başkanı İbrahim Karaca, CHP Balâ İlçe Başkanı Cengiz Ünlü, MHP Balâ İlçe Başkanı Taner Işık, İYİ Parti Balâ İlçe Başkanı Necati Deli, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Balâ müftüsü Yusuf Ulusoy’un öğle namazının ardından yaptırdığı duanın hemen ardından sağanak ve fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

TARİHİ OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR

Dut Dede Yağmur ve Şükür Duasının yapıldığı ve ismine dua edilen zatın türbesinin tarihi Osmanlı dönemine dayan ve ‘Dut Dede’ olarak bilinen ancak asıl adının ‘Şeyh Duran’ olduğu ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin öğrencilerinden biri olduğu rivayet ediliyor. 6 kişilik ailenin mezarlarının bulunduğu tepenin adını da bu zattan aldığı söyleniyor.