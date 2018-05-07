1,5 yaşındaki Hasan'ın feci ölümü

Olay, dün akşam saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 403. Sokak'ta meydana geldi. Bilal Kanpara'nın Hüseyin ve Hasan isimli ikiz çocuklarından Hasan, balkona çıktı. Balkondaki sandalyeye çıkan minik Hasan, aşağı sarkıp, 3'üncü kattan düştü. Hasan'ın aşağı düştüğünü gören ailesi, sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, minik Hasan'ın öldüğünü belirledi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kanpara ailesi büyük üzüntü yaşadı.