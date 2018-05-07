Bozdağ'dan Fransa'ya: 21. yüzyılın beyinsizleri

Fransa’da Kuran-ı Kerim’deki bazı ayetlerin çıkarılması talebine tepki gösteren Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Allah’ın kelimelerini değiştirecek bir güç yoktur. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, DAEŞ’in batı versiyonu” dedi.

Aralarında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla, Kuran'ı Kerim'den bazı ayetlerinin çıkarılmasını talep etti.

O talebe, Ankara'dan sert tepkiler var.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Allah’ın kelimelerini değiştirecek bir güç yoktur. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, DAEŞ’in batı versiyonu” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu kişiler bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacak" dedi.

Çelik, "Entellektüel şiddetin ve barbarlığın en çarpıcı örneği bu. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor. İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da o talebe tepki var. Kalın Twitter'dan, "Modern çağda cehalet ve hamâkat bu kadar olabilir!" mesajını paylaştı.