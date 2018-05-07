İstanbul'da zehir operasyonu! Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

ÇETİN AYDIN/HÜRRİYET- Beykoz’da uyuşturucu hap imalathanesi olarak kullanılan villada 350 bin adet Ecstasy hap ve dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddeleri arasında başı çeken Metamfetamin ile LSD, Ecstasy gibi uyarıcı maddelerin üretimindeki son aşamada etki düzeyini maksimuma çıkarmak amacıyla kullanılan 1 ton 100 kilo Metilamin ele geçti.

Çin’den getirildiği tespit edilen Metilamin’in Türkiyede ilk kez ele geçirildi. Operasyonda toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk 4 ayda toplam 4 ton 800 kilo uyuşturucu ele geçirmiş oldu.