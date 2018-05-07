Muhafazakar kadınlara özel AVM

İstanbul Zeytinburnu’nda gelecek hafta açılışı yapılacak olan Zeruj Port adlı alışveriş merkezi 'dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM’si' ve 'içinde ezan okunan AVM' olarak tanıtılıyor.

Zeruj Port’un sahibi Zehra Özkaymaz, daha önce Tekstil Port adıyla açılmak istenen AVM binasını satın aldı. İnstagram fenomeni olan Özkaymaz, lakabı olan Zeruj adıyla oluşturduğu kimlikle düzenlediği 'muhafazakar moda festivalleri' ile tanınıyor.

İçerisinde 126 mağaza barındırması planlanan Zeruj Port AVM'de sadece kadın ve çocuk ürünlerinin yer alacağı, erkek giyimi ve ihtiyacına yönelik hiçbir şey bulunmayacağı belirtilirken, bu özelliği nedeniyle 'Türkiye'de ve dünyada bir ilk' olduğu ifade ediliyor. 'Kadınların rahat bir şekilde alışveriş yapması için' böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Özkaymaz, özellikle muhafazakar kesimin bu türden bir AVM’ye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

'5 VAKİT EZAN OKUNACAK'

İçerisinde 5 vakit ezanın okunacağı belirtilen bu AVM’de ayrıca pek çok tasarımcının da mağazası bulunacak.

'MALEZYA'DA KADINLARA ÖZEL ÇARŞI VAR'

Sosyal medyada insanların sürekli nabzını tuttuklarını söyleyen Zehra Özkaymaz, “Sosyal medya bizim için büyük bir avantaj oldu. İnsanlar İnstagram ve online sitelerde alışveriş yapıyor ama ürünlerin görünür olup elle tutulur olması hepimizin ihtiyacıydı. İşte burası çıkış noktamız oldu. Bu AVM’nin benzeri başka bir yerde yok. Malezya’da sadece kadınlara hitap eden ürünlerin yer aldığı bir çarşı var ama Zeruj Port, kadın teması ve AVM özelliğiyle tüm bunlardan ayrı bir yerde duruyor” diyor.

MODANİSA İŞBİRLİĞİ

AVM'nin tesettür alanında moda ve alışveriş sitesi olan Modanisa.com ile işbirliğiyle açılışını gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında. Son olarak Meclis'teki tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engelleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kızının Modanisa.com'un sahibi olduğu ileri sürülüyor.

SoL’un haberine göre; Zeruj.com adlı internet sitesinde “Türkiye’nin ilk muhafazakar organizasyonu” olarak kendisini tanıtan Zeruj, misyonunu “Globelleşen ve internetin hakim olduğu dünyada ev hanımlarını,gençleri ve çocukları ortak keyıfli vakıt gecırme adresınde buluşturmak” ve vizyonunuysa “Yenılıkçi,üretici,sorumlu ve keyıflı yaklaşımla sosyal sorumluluk bilincini kadın gücüyle destekleyerek lider bir mutluluk organizatörü olmak” olarak tanımlıyor. [Yazım hataları kendilerine ait.]

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de Anneler Günü'ne denk düşen gelecek hafta açılacak olan AVM’de yer alan mağazalar içinde birçok lüks giyim mağazasının yanı sıra, tesettür mağazaları, ev eşyaları, züccaciye, elektronik aletler, gelinlik, çeyizlik vb. ürünler satan mağazalar yer alıyor.

11-13 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan “dev açılış”ta Alişan ve Ebru Yaşar’ın konser vereceği belirtiliyor.