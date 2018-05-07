Sokak ortasında tecavüz davasında karar

İSMAİL SAYMAZ/HÜRRİYET- Eskişehir’de E.A. adlı genç kadına sokak ortasında tecavüzden yargılandığı davada beraat eden sanıkla ilgili gerekçeli karar açıklandı. E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’ye ait DNA örneği çıkmasına, tacizin kamera görüntülerine ve sanığın arkadaşının ifadelerine rağmen kadının vajinasında üçüncü bir kişinin sperminin bulunması, beraatin gerekçesi kabul edildi. Kararda, “Çok aşırı alkollü olan, ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura sanık ve tanık dışında üçüncü bir şahsın tecavüz ettiği” belirtildi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, E.A.’nın pantolonunda sanık T.D.’nin DNA’sının olduğu ifade edildi. Buna karşın vajinasında, sanık ve tanık dışında üçüncü bir erkeğe ait spermin bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “E.A.’nın pantolonundan elde edilen lekede sanık T.D.’ye ait DNA profillerinin bulunduğu, ancak vajinal sürüntü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA’nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkollü olan ve ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, bu durumda T.D.’nin beraatine karar vermek gerekmiştir.” Karara savcılık da itiraz etti. Yargıtay’a gönderilen temyiz dilekçesinde, T.D.’ye ceza verilmesi istendi.