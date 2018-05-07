ABD'li rahibin ikinci duruşması bugün

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, bugün 2. kez hâkim karşısına çıkacak. Nisan ayındaki duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Brunson için mahkeme, tutukluluk halininin devamı yönünde karar vermişti.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD uyruklu Papaz Brunson hakkındaki iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek işbirliği yaptığı belirtilmişti.