6 bin akademisyenin görev yeri değişecek

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- Hükümet, “kontenjanlar yetersiz kalıyor” gerekçesiyle 13 köklü üniversiteyi bölmek için harekete geçse de Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verileri sorunun öğrenci sayılarında değil, akademisyen eksikliğinde olduğuna işaret ediyor. YÖK’ün yayımladığı yükseköğretim istatistiklerinde, 7 milyonun üzerinde öğrenci sayısına ulaşan üniversitelerde yaşanan akademisyen yetersizliği gözler önüne serildi.

YÖK, 333 öğrenci başına 1 profesör, 547 öğrenci başına ise 1 doçent düştüğünü açıkladı. Profesörler ağırlıkta olmak üzere en fazla akademisyeni bünyesinde barından ilk iki sıradaki üniversitenin bölünmek istenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Gazi Üniversitesi olması dikkat çekti. TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülecek tasarının yasalaşması durumunda bu iki üniversitede görev yapan 3 bine yakın öğretim üyesinin yeni kurulacak iki üniversiteye aktarılacağı ifade edildi.

YÖK’ün güncel verilerine göre, 7 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğu devlet üniversitelerinde toplam 134 bin 689 akademisyen bulunuyor. Devlet üniversitelerinde 333 öğrenci başına 1 profesör, 547 öğrenci başına 1 doçent, 230 öğrenci başına 1 doktor öğretim üyesi, 248 öğrenci başına 1 öğretim görevlisi ve 163 öğrenci başına da 1 araştırma görevlisi düşüyor.

Tasarıyla, bin 210’u profesör olmak üzere toplam 6 bin 208 akademisyenin isteği dışında başka bir üniversitede çalışmak durumunda kalacağı öğrenildi. YÖK’ün verilerine göre en çok akademisyenini kaybedecek üniversite İÜ oldu. İÜ’nün bölünmesi durumunda 32 bin öğrenci ile birlikte toplam 2 bin 49 akademisyenin Cerrahpaşa Üniversitesi’ne gönderileceği ifade edildi. Görev yeri değiştirilen akademisyenlerin 648’inin profesörlerden oluşacağı bildirildi. İÜ’nün ardından en fazla kan kaybı yaşayacak üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu belirtildi. Gazi Üniversitesi’nden 19 bin öğrenci ile 855 akademisyenin yeni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne aktarılacağı öğrenildi.

'Bölme planı’ ertelenecek iddiası

Hükümetin üniversitelerin bölünmesine ilişkin yasa tasarısını seçim sonrasına erteleme eğiliminde olduğu iddia edildi. Ancak henüz ilgili TBMM Komisyonu’ndaki muhalefet partilerinin üyeleri de dâhil olmak üzere ulaşmış bir resmi bilgi bulunmuyor. Yasa tasarısının Meclis’teki oylaması, karar yeter sayısının bulunamaması üzerine yarına ertelenmişti. Sol’a konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Çok büyük bir tepki var. Siyasi iktidar seçim öncesinde bu tepkilerin sonuçlarını göze almakta zorlanıyor. Bu nedenle salı günü tasarıyı geri çekebilirler” dedi.