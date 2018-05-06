6 Mayıs 2018 13:07

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Gün boyu sağanak ve gök gürültüsünün etkili olcağı istanbul'da vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarıldı.
+ A -

Paylaş

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un güney ve doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olacağı, akşam saatlerinde zayıflayacağı, ancak gece saatlerinde etkisini artırarak tekrar kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

 

Çok Okunanlar

Güncel