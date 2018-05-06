Hızlı tren İnşaatında yangın

Hızlı Tren Haydarpaşa-Gebze Banliyö Hattı Bostancı İstasyonu yapım çalışmasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi’nin girişinde gece yarısında meydana geldi.

Alevleri gören işçiler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Erenköy, Kadıköy ve Maltepe ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

KORKU DOLU GÖZLERLE YANGINI KAYDETTİLER

Bazı vatandaşlar korkutan yangını cep telefonlarıyla kaydederken alevlerin istasyon yakınındaki binaların çatısına kadar yükseldiği görüldü. Herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

KADIKÖY İSTİKAMETİNE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Yangın nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ve polis ekiplerin çalışmalarından sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

“YANGIN BÜYÜKTÜ, İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞEMESEYDİ BİNALARA SIÇRAYABİLİRDİ”

Panik dolu anlara şahit olan Ayvaz Dinç yaşananları şöyle anlattı: “Fark ettiğimde istasyon alevler içinde yanıyordu. Ateşin sıcaklığı uzakta olmama rağmen benim bulunduğum yere kadar geldi. Mahsur kalan birisi olmadı. İnşaatta çalışanlar alevleri görünce hemen terk etmişler. Dumandan etkilenen de olmadı. İtfaiye ekipleri yetişmeseydi binalara sıçrayabilirdi”

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan istasyonda büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma devam ediyor.