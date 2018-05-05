5 Mayıs 2018 16:00

Öğrencilerin üzerine yıldırım düştü: Yaralılar var

Öğrencilerin üzerine yıldırım düştü: Yaralılar var
Şırnak'ın Silopi ilçesinde piknik yapan öğrencilerin üzerine yıldırım düştü, Yaralıların olduğu bildirildi.
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