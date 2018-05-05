5 Mayıs 2018 15:39

Ankara Valisi’nden çağrı

Ankara Valisi’nden çağrı
Ankara Mamak’ta sağanak yağış sele neden oldu.
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 Sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Ankara Valisi Topaca Mamaklılara çağrı yaparak “100-150 hasarlı araç var. Bunlara dokunmayın, yerinden oynatmayın” dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, selde hasar görenlere gerekli desteğin yapılacağını ve zararların karşılanacağını açıkladı.

Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yaptı:

Olağanüstü bir durum oldu. Bunun sebepleri hakkında belediyelerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımıza gerekli desteği yapacağız, zararları karşılanacak. Hastanelere intikal eden 3 yaralımız var. Durumları iyi. 100-150 hasarlı araç var. Bunlara dokunmayın, yerinden oynatmayın.

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