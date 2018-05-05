5 Mayıs 2018 13:08

Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler hastaneye kaldırıldı!

Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler hastaneye kaldırıldı!
Çamlıca Camii inşaatında görevli işçiler dün öğle yemeğinden sonra rahatsızlanarak çevredeki hastanelere başvurdu.
+ A -

Paylaş

Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran çok sayıda işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Üsküdar'da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre dün öğle yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 100'den fazla işçinin bir kısmı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, bir kısmı da Ümraniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öte yandan işçilerin öğle yemeğinde köfte ile pilav yedikleri öğrenildi

Çok Okunanlar

Güncel