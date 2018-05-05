Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler hastaneye kaldırıldı!

Karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran çok sayıda işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Üsküdar'da yapımı devam eden Çamlıca Camii inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre dün öğle yemeğinden bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 100'den fazla işçinin bir kısmı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, bir kısmı da Ümraniye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öte yandan işçilerin öğle yemeğinde köfte ile pilav yedikleri öğrenildi