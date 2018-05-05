Meteoroloji'den uyarı!

Tahminlere göre yurdun tamamından yağmur haberleri gelecek. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu,, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ KIYILARINDA SİS

Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.