Hulusi Akar'a sert tepki: Ayıptır

Korkusuz Gazetesi yazarı Can Ataklı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kilis'te denetlemelerde bulunduğu sırada arkasında panoya "Bu Takım Bu Maçı Alır" notunun konulmasına tepki gösterdi.





"Paşam orada yiğit gençlerimiz şehit oluyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin operasyonunu yerinde denetlemek için sınıra gitmişti hafta sonunda. Kilis'de denetlemeler yapan Akar kurmaylarıyla komuta karargahında toplantılar da yaptı. Medyaya dağıtılan fotoğrafların birinde hemen Genelkurmay Başkanı'nın arkasındaki panoya asılmış bir yazı dikkati çekiyordu.

A-4 boyutundaki bir kağıda elle “Bu takım bu maçı alır” yazısı görülüyordu. Askerler herhalde futbol maçından söz etmiyorlar. Bana göre “keşke” normal maçtan söz etseler. Askerler için çok tuhaf bir şey olmayabilir belki ama benim “sivil kafam” Anadolu'nun yoksul köylerinden çıkıp Türkiye'deki Suriyeliler rahat yaşasın diye başka bir ülkenin topraklarında şehit olmalarını “maç” olarak tanımlamak almıyor.

Böyle bir operasyonun iki takım arasındaki maç olarak tanımlanması açıkçası yüreğimi daraltıyor. Çapulcu bir suçlu güruhuna yönelik operasyonun sanki “eşitler arasındaki bir mücadele” gibi sunuluyor olmasını da aklım almıyor.

Sanıyorum Genelkurmay iktidarın her konuda popülizme sapan, milletin kafasını muhallebiye çeviren sığ ve ilkel propaganda yöntemlerine kendini fazla kaptırmış. Bence ayıptır bu."

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