DHA - Darbe girişimi gecesi TRT Harbiye ve Taksim'de 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaylara karıştıkları gerekçesi ile "Anayasayı ihlal" suçundan yargılanan 123 sanıktan 16'sı ağırlaştırılmış müebbet, 15'i de müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
4 Mayıs 2018 18:20
TRT binasının işgali davasında ceza yağdı
TRT Harbiye Binası ve Taksim Meydanı'nın işgali davasında cezalar belli oldu.
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