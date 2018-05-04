Binlerce kişi 'Oy kullanamayacak mıyım?' endişesi yaşıyor

Adres güncelleme ve adres değişikliği işlemleri, sistemin sık sık çökmesi üzerine yapılamıyor. Vatandaşlarda 'Oy kullanamayacak mıyım?' endişesi var. 3 gündür süren sorun henüz giderilebilmiş değil.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, Nüfus müdürlüklerinin sisteminde 3 gündür yoğunluğa bağlı olduğu söylenen aksamalar yaşanıyor.

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Kadıköy’ün nüfus müdürlüğünde de uzun kuyruklar hakim.

Öyle ki sabah saat 10:00 için randevu alanların bile işlemleri mesai bitimine kadar yetiştirilemiyor. Müdürlüğe adres güncelleme ya da adres değişikliği işlemi için 3 gündür gidip gelen bile var.

SON TARİH 12 MAYIS

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların, seçimde oy kullanabilmeleri için 12 Mayıs’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.