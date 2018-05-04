4 Mayıs 2018 18:03

Binlerce kişi 'Oy kullanamayacak mıyım?' endişesi yaşıyor

Binlerce kişi 'Oy kullanamayacak mıyım?' endişesi yaşıyor
Adres güncelleme ve adres değişikliği işlemleri, sistemin sık sık çökmesi üzerine yapılamıyor. Vatandaşlarda 'Oy kullanamayacak mıyım?' endişesi var. 3 gündür süren sorun henüz giderilebilmiş değil.
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Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre, Nüfus müdürlüklerinin sisteminde 3 gündür yoğunluğa bağlı olduğu söylenen aksamalar yaşanıyor.

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Kadıköy’ün nüfus müdürlüğünde de uzun kuyruklar hakim.

Öyle ki sabah saat 10:00 için randevu alanların bile işlemleri mesai bitimine kadar yetiştirilemiyor. Müdürlüğe adres güncelleme ya da adres değişikliği işlemi için 3 gündür gidip gelen bile var.

SON TARİH 12 MAYIS

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların, seçimde oy kullanabilmeleri için 12 Mayıs’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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