ÖSYM tarafından 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) tarihi, 21 Temmuz 2018 olarak değiştirildi.
4 Mayıs 2018 17:29
ÖSYM'den son dakika açıklaması! Sınav ertelendi
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 DGS sınavının tarihi ertelendi.
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