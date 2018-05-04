Seçmenlerden 100 bin imza akını!

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

DHA/ Tükiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, stantlar kurarak ve Yüksek Seçim Kurullarına giderek imza verdi.

ÜSKÜDAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza kampanyasına Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'ndan start verdi.

Akşener, saat 11.00 sıralarında seçim kurulu binasına geldi. Binadan çıkan Akşener burada toplanan partililere de kısa bir konuşma yaptı. Akşener, "100 bin imza için tek güvendiğimiz yer milletimizin iradesiydi" dedi.

Meral Akşener, "Bugün görülüyor ki bu güvenimiz son derece doğru. Allah'ın izniyle Ali kıran baş kesen devri sizlerin iradesiyle sona erecek" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusu olduğunu belirten Akşener, "Kıbrıs'la ilgili yaptığın yanlış politikalar sonucunda Kıbrıs'ı verdin mi ? Buna müsaade etmeyeceğiz . Ayağınızı denk alın" ifadelerini kullandı.

BEYOĞLU

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 100 bin imzayla aday olacaklar için süreç bu sabah başladı.

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na sabah 08.00 sıralarında gelen seçmenler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasını istedikleri kişi için başvuruda bulundu. İYİ Parti ve Saadet Partisi üyeleri seçim kurulu önünde stant kurdu. Doğu Perinçek için imza vermeye gelen Hüseyin Kozan “Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin imzayı aşacağız. Sabahtan geldik. Bir an önce imzamızı verdik. Nüfus cüzdanı alıyorlar. İki kağıt çıktı alınıyor. İmzalıyoruz. Biri bize diğeri onlara. İşlem çok kısa bir dakikada işlerimizi hallettik" dedi. Temel Karamollaoğlu için geldiğini söyleyen Zeki Türlü ise “Temel Karamollaoğlu ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah gerekli imzayı toplayacağız" diye konuştu. Adaylar için imza verme işlemi 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

KAYSERİ

Kayseri 'de seçmenler, Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurullarınca adliyede oluşturulan başvuru noktalarına gelip, cumhurbaşkanı adayları için imza verdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına başlandı. Cumhurbaşkanı adayları için seçmenlerden imza alınmak üzere Kayseri Adliyesi'nin 2'nci katında bulunan Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe seçim kurulları önüne masalar yerleştirildi. İmza verme işlemi saat 08.00'de başladı. Yetkililer, imza aldıktan sonra seçmene bir örneğini vereceklerini, birinin kendilerinde kalacağını belirtip, sisteme de bilgisini gireceklerini söyledi. Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını göreceği belirtildi.

İYİ Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı Basın Sorumlusu Alkan Okuyucu, "İmza veren kişi sayısını anlık görebiliyoruz. Saat 08.30 itibarıyla 2 bin 730 imza topladık. Bu sayının kısa sürede 100 bini aşacağını düşünüyoruz. Kayseri'de 5 bine yakın üyemiz var. Kayseri'de ilgi bir hayli fazla. Üye sayımız 5 bin olsa da biz burada daha fazla ilgi bekliyoruz. İmza vermeye gelen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Seçmenler, cumhurbaşkanı adayları için 4- 9 Mayıs günlerinde, 08.00 ile 20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurullarında imza verebilecek.

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesindeki seçmenler, cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği kişilere imza vermek için İlçe Seçim Kurulu'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri kişiler için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imzaya koştu. 9 Mayıs'a kadar devam edecek imza işlemi için vatandaşlar, bugün saat 08.00'den itibaren ilçe seçim kurullarına gitmeye başladı. Aydın Efeler İlçesi Seçim Kurulu'nda da imza atmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak, "4-9 Mayıs tarihleri arasında her gün 08.30-20.00 arasında seçim kurulları açık olacak. Vatandaşlarımızı iradelerine sahip çıkmalarına çağırıyoruz. Buraya gelerek adaylarını göstersinler. Aydın'da bizim asgari imza hedefimiz 4 bin olacak. Yani 100 bin imzanın 25'te birini Aydın'dan toplayacağız. Daha sonra da önümüze bakacağız" dedi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner de "Vatandaşlar kendilerine yapılan her türlü tehdide ve baskıya rağmen, buraya gelerek imzalarını vermekteler. Bu demokrasinin bir güzelliğidir. 100 bin imza hedefiyle ortaya çıktık ama inanıyoruz ki bu 100 binlerde kalmayacak ve 1 milyona doğru gidecektir. Eğer ki bugün 100 bin imzayı aştığımız takdirde 5 gün içinde gelecek olan imzalarla 1 milyon hedefini bulabiliriz" diye konuştu.

KEŞAN

Edirne'nin Keşan ilçesinde seçim kurulunda cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı. Seçmenler, bugün saat 08.00'den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına başvurdu.

Keşan'daki seçmenler, adalet sarayında bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin dilekçelerini veriyor.

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularını kabul etmişti. Başvurusu kabul edilen isimler için 9 Mayıs 2018'e kadar 08.00-20.00 saatleri arasında, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvuruda bulunulabilecek.

MANİSA

CHP'lilerden Akşener ve Karamollaoğlu'na imza desteği

Manisa'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday olmasını isteyenler, Manisa Adliyesi'ne giderek ilçe seçim kurullarına imza verdi. CHP'liler de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak, Akşener ve Karamollaoğlu için imza attı.

Manisa'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ilçe seçim kurullarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar, Manisa Adliyesi'ne giderek, Yunusemre ve Şehzadeler ilçe seçim kurullarına imza verdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik, ilerleyen saatlerde hızlandı. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ; İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Güldane Dörtbudak, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı ve beraberindeki partililerle birlikte sabahın erken saatlerinde imza dilekçesini vermek üzere Manisa Adliyesi'ne geldi. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, 5 gün boyunca adliyede olacaklarını belirterek, vatandaşlara imza dilekçelerini vermeleri yönünde çağrı yaptı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 17 ilçede koordine olduklarını kaydeden Akdağ, milletin yarınları ve demokratik bir ülke için mücadele ettiklerini söyledi.

Öte yandan, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin önünü açın' çağrısına uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip seçim kurullarına Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için imza verdi.