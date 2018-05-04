4 Mayıs 2018 13:38

Nüfus müdürlüklerine seçim mesaisi

Nüfus müdürlüklerine seçim mesaisi
Seçimler dolayısıyla vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için hafta sonu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir" ifadesi kullanıldı.

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