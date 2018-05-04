İstanbullular dikkat: Meteoroloji'den uyarı

Hafta sonu gelirken vatandaşlar hava durumuna dair detayları araştırıyor. Hafta sonu yurdu nasıl bir hava bekliyor? İstanbul güne sis ve pusla başlarken yurdun birçok bölgesinde yağışlar etkili oluyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri ışığında hava durumu haberleri...

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor, hafta sonuyla birlikte tüm Türkiye yağışlara teslim oluyor. Marmara ve Karadeniz kıyılarındaki sis pus etkisini bugün ve yarın sürdürecek, ardından yerini yağışlara bırakacak.

YAĞIŞLAR YURDU SARACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Balıkesir, Bilecik, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.



YAĞIŞLARA RAĞMEN SICAKLIKLAR DEĞİŞMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.