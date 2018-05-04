Önce döner yediler sonra soydular

Emniyet'te çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişi girdikleri işyerindeki kasaları yanlarına alarak kaçtı. Zanlıların, daha önce mekana gelerek döner yedikleri tespit edildi.

ÇETİN AYDIN/HÜRRİYET- Emniyet'te çok sayıda suç kaydı bulunan 3 kişi girdikleri işyerindeki 2 çelik kasayı açamayınca içerisinde 90 bin TL, bin 200 Euro, bin 800 Dolar, Smith Wesson tabanca ve mermiler bulunan kasaları yanlarına alarak kaçtı. Soygundan önce lokantaya gelerek keşif amaçlı pide döner yedikleri anlaşılan 3 kişi, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Ekipleri tarafından yakalandı.

29 Mart 2018 günü sabah saat 04.00 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesine araçla gelen 3 kişi, kendilerine bir lokantayı hedef aldı. Lokantanın kapısını açarak içeri giren 3 kişi, lokantadaki 2 çelik kasayı açamadı. Bunun üzerine içerisinde 90 bin TL, bin 200 Euro, bin 800 Dolar, Smith Wesson tabanca ve çok sayıda mermi bulunan 2 çelik kasayı beraberinde dışarı çıkararak geldikleri araca yükleyip götürdüler. İşyeri sahibi F.A, sabah lokantayı açmaya geldiğinde kapının açık olduğunu gördü. İçeri girdiğinde 2 çelik kasanın yerinde olmadığını farketti. Hemen polisi aradı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini belirlediği hırsızları yakalamak için Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'ndaki adresleri bastı.

Emniyette başta hırsızlık olmak üzere değişik suçlardan kayıtları bulunan Osman Erdal,(24)Serkan Kürek(28) ve Ersin Çoban(28) gözaltına alındı.

Daha önce keşif amaçlı lokantaya gelerek pide ve döner yedikleri ve keşif yaptıkları anlaşılan 3 kişi, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.