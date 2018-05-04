Zeytinburnu Öğretmenevi yıkılıyor

Seda Önceler/ SÖZCÜ- Son ev sahipliğini İYİ Parti için yapan binanın yıkılacağı arazinin ise Zeytinburnu Belediyesine verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17 Nisan 2018 tarih ve 7801169 sayılı kararıyla kapatılan ve boşlatma işlemlerine başlanılan Zeytinburnu Öğretmenevi’nin yıkılacağı öğrenildi.

35 oda, 108 yatak kapasiteli öğretmenevi, eğitimciler başta olmak üzere vatandaşlara ucuz barınma imkanı sağlıyordu. Öğretmenevi kongre salonuyla da yıllardır çeşitli sivil toplum örgütlerine hizmet veriyordu.

“BELEDİYEYE SATACAKLAR”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Türk Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Hanefi Bostan “Edindiğimiz bilgiye göre orayı belediyeye satmak istiyorlar. Sadece Zeytinburnu Öğretmeni evi değil.

Bölgedeki bazı okulların da yıkılarak yerinin belediyeye satılması söz konusu. Eğitimciler için zaten sınırlı olan sosyal tesislerin yıkılmasını, satışını kınıyoruz” diye konuştu.

İYİ PARTİ KONGRESİ SONU OLDU!

Geçtiğimiz ay kapatılan öğretmenevi, son ev sahipliğini ise İYİ Parti’ye yapmıştı. İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Teşkilatının 1. Olağan Genel Kurulu 9 Nisan günü burada gerçekleştirilmişti.