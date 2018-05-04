Annesinden ayrılan Deran bebek sürekli ağlıyor

CUMHURİYET- Öğretmen Ayşe Çelik, Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” dediği için 14 gündür Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu. İki, üç kişinin aynı ranzada uyuduğu, 30’u aşkın kişiyle aynı koğuşta kalan Ayşe Öğretmen, birçok besine alerjisi olan altı aylık bebeğini, cezaevi koşullarından etkilenmemesi için annesine emanet etmek zorunda kaldı. Deran bebeğe, 51 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası olan anneannesi bakıyor. Anneanne, “Deran altı aylık ama annesini tanıyor. Annesinin yokluğunu hissediyor. Bu nedenle huysuzlanıyor. Birkaç gündür sürekli ağlıyor” dedi.‘Biberona alışık değil’

Deran bebeğin her gün annesi ile görüştüğünü aktaran anneanne, “Deran’ı cezaevine götürüp gardiyanlara teslim ediyoruz. Gardiyan ise Ayşe’ye teslim ediyor. Kısa süre sonra ayrılıyorlar” diye konuştu. Torunun cezaevinden eve getirilmesinin ardından tüm kıyafetlerinin kaynatılarak yıkandığını aktaran anneanne, “Deran’ım bağışıklığı zayıf bir bebek. Mikrop kapmasın diye cezaevi dönüşü tüm kıyafetlerini kaynatarak yıkıyorum. Ancak son bir-iki gündür çok rahatsız. Zaten her şeyi yiyemiyor. Biberona alışık değil” diye konuştu. Ayşe Öğretmenin, kızıyla cezaevinde ilk buluştuğu gün gözlerinin dolduğunu söyleyen anneanne, şöyle konuştu: “Ayşe’me dedim ki ‘Ben sana söz verdim. Ağlamayacağım. Sen de ağlama.”