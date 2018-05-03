3 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı

Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve ikramiye 2. devrini gerçekleştirmişti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi 16 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 381 bin 561 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 217 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 962 bin 248 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.

24, 26, 42, 43, 44, 50



Geçtiğimiz haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruş devretti. 5 bilen 48 kişi 11.782,05 TL, 4 bilen 3.383 kişi 179,55 TL, 3 bilen 71.320 kişi ise 14,70 TL ikramiye kazandılar.

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