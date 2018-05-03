3 Mayıs 2018 18:56

Suç örgütü lideri yakalandı

Suç örgütü lideri yakalandı
23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, kafasından vurulan eczacı Kemal Sitoçi cinayetiyle ilgili aranan Alaattin Saral yakalandı.
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Sarallar çetesinin elebaşlarından olan Alaattin Saral, akşam saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Eyüp’te yakalanarak gözaltına alındı.

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