Sarallar çetesinin elebaşlarından olan Alaattin Saral, akşam saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Eyüp’te yakalanarak gözaltına alındı.
3 Mayıs 2018 18:56
Suç örgütü lideri yakalandı
23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, kafasından vurulan eczacı Kemal Sitoçi cinayetiyle ilgili aranan Alaattin Saral yakalandı.
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