Özel üniversitelere ilgi artıyor

Özel üniversitelerin geçen yıl 554 bin 218 olan öğrenci sayısı, bu yıl 589 bin 307’ye yükseldi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2017-2018 öğretim yılı istatistiklerini yayımladı. Geçen yıl 7 milyon 198 bin 987 olan yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı, bu yıl 7 milyon 560 bin 371’ye çıktı.

Lisans, önlisans, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora dahil yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenci sayısında yaşanan 361 bin kişilik artışın büyük bölümü vakıf üniversitelerine yapılan kayıtlardan kaynaklandı. Devlet üniversitelerinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 6 milyon 629 bin olan öğrenci sayısı bu yıl 6 milyon 963 bine yükselirken özel üniversitelerin öğrenci sayısı da 554 bin 218’den 589 bin 307’ye çıktı. Bu yıl lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin oranı başvuranların yüzde 36,4’ü olurken yüzde 18,8’i ise açıköğretimi tercih etti.

Öğretmenlik gözden düştü

Bitmek bilmeyen veher gün yeni bir olayla gündeme gelen ataması yapılmayan öğretmenler sorunu, üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin tercihini doğrudan etkiledi. Geçen yıl üniversiteye yerleşen öğrencilerden 370 bin 96’sı branş öğretmenliği bölümlerini tercih ederken bu sayı bu yıl 348 bin 39’da kaldı.

YÖK’ün verilerine göre sosyal bilimler alanında eğitim veren bölümleri tercih eden öğrenci sayısı da azaldı. Aralarında psikoloji ve sosyoloji gibi bölümlerin de yer aldığı sosyal bilimler eğitimi veren bölümler bu yıl 14 bin daha az öğrenciyi bünyesine kattı.

YÖK, öğrenim düzeyleri ve üniversitelerin birimlerine göre Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısını da açıkladı. Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı geçen yıl 108 bin 76 iken bu yıl 117 bin 812’e ulaştı.

İHL’liler yüzde 10’da kaldı

YÖK’ün daha önce açıkladığı verilere göre, üniversitelere başvuran 2 milyon 265 bin 843 kişiden 825 bin 727’si lisans ve önlisans programlarına yerleşebildi. İmam hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin üniversiteye yerleşme oranı yüzde 10,8’de kaldı. Benzer şekilde meslek liselilerin de yükseköğretime geçişi düşük oranda gerçekleşti. Buna göre, meslek lisesinden mezun olan her 100 öğrencinin sadece 9’u üniversiteye yerleşebildi. Akademik eğitim veren liselerin üniversiteye yerleşme oranı ise yüzde 22,3 oldu.