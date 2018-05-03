15 Temmuz tweet'i davasında karar

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Twitter'da paylaştığı mesaj nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Amacının kimseyi aşağılamak olmadığını söyleyen Esen, "Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim" dedi.

Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen'in tacı 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde attığı tweet yüzünden geri alındı. Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen hakkında 3 kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Haberürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Itır Esen'in twitter üzerinden @karlieskookie kullanıcı adıyla 15 Temmuz'la ilgili yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirten savcılık 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açtı.

'AMACIM KİMSEYİ AŞAĞILAMAK DEĞİLDİ, ÖZÜR DİLERİM'

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Itır Esen ve ailesi ile avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı. Duruşmada gözyaşları içinde savunmasını yapan Esen, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait twitter hesabından yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum. Beraatımı talep ederim. Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımım bu şekilde anlaşılacağını düşünsem bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi."

AVUKAT YİRMİBEŞOĞLU: YENİ NESLİN KUTLAMA MESAJI

Avukat Yirmibeşoğlu ise müvekkilinin özel bir gününde depresif bir halde kastını aşan ya da yanlış anlaşılmaya müsait bir ironi yaptığını düşünerek mesaj paylaştığını söyledi.

Paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını anlatan Yirmibeşoğlu, "Toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez. Mesajında 'elimi kestim, elimin kanı ile kanayarak kutluyorum' yazsaydı bu dava açılmazdı" diye konuştu.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in 'halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan beraatına karar verdi.