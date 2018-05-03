Sınırda gözaltına alınan Türk işçi hakkında karar

Edirne'de Yunanistan sınırına geçtiği için gözaltına alınan Türk işçi Musa Alerik hakkında, mahkemeden karar çıktı.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan tarafına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli kepçe operatörü Musa Alerik (38), Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.