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3 Mayıs 2018 11:11
5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin öğretmen ataması yapacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin öğretmen ataması yapacak.
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