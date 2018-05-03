3 Mayıs 2018 11:11

5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak
Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin öğretmen ataması yapacak.
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Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin öğretmen ataması yapacak.

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