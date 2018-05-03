3 Mayıs 2018 09:22

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
+ A -

Paylaş

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde rüzgarın değişik yönlerden orta, yağış esnasında da kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Söz konusu 5 ilde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çok Okunanlar

Güncel