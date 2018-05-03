'Öğrenci affı'nın detayları belli oluyor

Ozan Çepni/ Cumhuriyet- Başbakan Binali Yıldırım’ın seçim öncesi ‘müjde’ olarak açıkladığı torbada öğrenci affı da yer aldı. Meclis’e gönderilen kanun tasarısında, öğrenci affının kimleri, hangi koşullarda kapsayacağına ilişkin hükümler de yer aldı.

Tasarıya göre, hazırlık sınıfları dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenim görürken, herhangi bir sebeple okuldan atılmış ya da kendi isteğiyle bile olsa üniversiteden ayrılmış kişiler, okullarına geri dönebilecek. Bir programı kazandığı halde o bölüme kayıt yaptırmayan öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Hükümetin tasarısında geri dönüş için ‘terör’ şartı getiren düzenlemeye göre “Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar” aftan faydalanamayacak.

Hükümetin şartlarını taşıyan öğrencilerin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları gerekecek. Bu öğrenciler, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların ise askerlikleri tecil edilmiş sayılacak; ilgili tarihte askerde olanların da terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları yeterli olacak. Aftan yararlanacak öğrenciler ayrıldıkları üniversiteye kayıt yaptırmalarının ardından iş veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgelendirmeleri durumunda geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve üniversite senatolarının da uygun görmesi halinde eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecek. Öğrenciler, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere de yatay geçiş yapabilecek.