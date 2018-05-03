TBMM Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinde AK Parti ve CHP’nin verdiği önerge ile Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirildi.
3 Mayıs 2018 06:54
Bülent Ecevit Üniversitesi’nin adında değişiklik
Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirildi.
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