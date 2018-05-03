İş adamı cinayetinde 20 şüpheli daha!

Hürriyet- Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart tarihinde Çankaya’da evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kadooğlu’nun babası Cemal, amca çocukları Abdülbaki ve Şanser ile eniştesi Nihat E.’nin aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı cinayette Ankara Emniyet Cinayet Büro ekipleri, bölgedeki kameraları toplayarak incelemeye alırken, 2 kişinin Ilıcan’a yaklaşarak ateş ettiği, ardından da plakası çıkarılan bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

100 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Dedektifler, şüphelilerin kaçtıkları güzergâhta, cinayetin işlendiği bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini alarak incelemeye başladı. Yaklaşık bin 200 saatlik görüntü incelemesinin ardından işadamını öldüren 2 kişinin kimliğine ulaşıldı. Cinayet ile ilgili 100 kişinin ifadesi alındı.

Cinayet şüphelisi T.B. ile Ş.A.’nın Gaziantep’te saklandıkları bilgisi üzerine ise buradaki adreslere baskın yapıldı. İşadamını öldüren T.B. Gaziantep’te yakalanırken, Ş.A.’nın ise cinayetten 2 gün sonra Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a kaçtığı belirlendi. Ş.A.’nın Kadooğlu Holding’in muhasebe bölümünde çalıştığı bilgisi üzerine ise soruşturma bu yönde derinleştirildi.

Şüpheliler T.B. ile Ş.A.’nın, Gaziantep’ten Ankara’ya geldikleri, işadamının evinin önünde keşif yaptıkları, cinayet günü ise evin yakınındaki parkta saklandıkları belirlendi. İşadamının evinden çıkmasının ardından ise silahlı saldırıyı yapan şüphelilerin, arabayla kaçarak kenti terk ettikleri, cep telefonlarının sim kartlarını kırıp çöpe attıkları da ortaya çıktı.

‘5 MİLYON BORCU VARDI’

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre öldürülen işadamı Ilıcan’ın, Kadooğlu Holding’e 5 milyon lira borcu bulunduğu, ödemede sorun yaşadığı belirlendi. Ilıcan’ın cinayetten bir hafta önce Gaziantep’e giderek Tarkan Kadooğlu ile görüştüğü, borç senetlerini yırtıp “Şu an ödeyemiyorum, ne yapacaksınız canımı mı alacaksınız” diyerek hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü. Yaşanan bu olayın ardından cinayetten bir gün önce 20 Mart’ta Tarkan Kadooğlu ile gözaltındaki 2 amcasının oğlunun İstanbul ve Gaziantep’ten Ankara’ya gelerek enişteleri Nihat E.’nin evinde toplantı yaptıkları bilgilerine de ulaşıldı. Cinayet soruşturmasında 4 tabanca da ele geçirildi. Tabancaların biri tetikçi olan T.B.’nin evinden çıktı. Ele geçirilen 4 tabanca, hangisinin cinayette kullanıldığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderildi.

20 ŞÜPHELİ DAHA VAR

Elde edilen deliller ışığında hem şüpheli hem de cinayeti planlayıcısı ve azmettirici iddiasıyla Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Şırnak’ta operasyon düzenlendi. Kadooğlu’nun yakalanması için çalışmalar devam ederken hakkında yurtdışı yasağı getirildi. Soruşturma ile ilgili 20 kişinin daha şüpheli olarak arandığı, sorgulamaların ardından soruşturmanın genişletileceği de öğrenildi.