Sırma Su'da işçilere su yok: 15 dakikalık molalar iptal!

AKP milletvekili Şaban Dişli'nin amcasının oğlu Davut Dişli ile Fransız içecek tekeli Danone'nin ortak olduğu Sırmagrup şirketinde emekçilerin 15 dakikalık molaları iptal edildi. Sırmagrup geçen yıl Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 252'nci sıraya yerleşmişti.

PATRONLAR 15 DAKİKALIK MOLAYI GASP ETTİ!

İçme suyu ve maden suyu ürünleriyle kamuoyunda tanınan Sırmagrup şirketinde, çalışanlara 15 dakikalık molaların kaldırıldığı bilgisi e-posta yoluyla iletildi. Şirkette çalışanlara daha önce mesai saatleri içerisinde çay, kahve ve hatta su içmenin bile yasaklandığı,şimdi de 15 dakikalık molaların kaldırıldığı öğrenildi.

Çalışanlara gönderilen iletide şöyle denildi:

"Çalışanlarımızın bütün sözlü uyarılara rağmen mola uygulamasını suistimal etmeleri sebebiyle 15'er dakikalık ara dinlenme saatleri iptal edilmiştir. Ayrıca çalışma saatleri içerisinde sigara içme alanına ve kafeteryaya inilmesine izin verilmeyecektir."

YASA DIŞI UYGULAMA

4857 sayılı iş yasasına göre çalışanlara belirli aralıklarla dinlenme süresi verilmesi yasal bir zorunluluk.

Yasaya göre dört saat veya daha kısa süreli çalışmalarda mola en az 15 dakika, dört saatten fazla ve yedi buçuk saatten az çalışmalarda mola en az yarım saat, yedi buçuk saati aşan ve 11 saate kadar olan çalışmalarda mola en az bir saat, 11 saatten fazla çalışmalarda mola süresi en az bir buçuk saat olarak öngörülüyor.

PATRONUN OĞULLARININ OYUNU DAYATILMIŞTI

Daha önce de patron Davut Dişli'nin oğulları Emir ve Enes Dişli'nin çıkardıkları "Gizli Kelime" adlı oyunun, şirket çalışanları tarafından telefon ve bilgisayarlarına indirilmesi emredilmişti. Bunun için de "Davut Bey'in ricası" denilerek emekçilere e-posta gönderilmişti.