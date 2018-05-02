Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğinden ayrıldı

Cumhuriyet- Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapıldı.

Bu süreç devam ederken Deran bebeğin cezaevi koşullarında zorlandığı belirtildi. Ayşe Çelik bebeğinin cezaevinden alınmasına karar verdi. Bebek her gün annesinin emzirmesi cezaevine getiriliyor. Deren bebek beslenebilmesi için her gün cezaevine getirilerek annesini bir araya geliyor.