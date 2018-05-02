2 Mayıs 2018 23:05

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğinden ayrıldı

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğinden ayrıldı
Beyaz Show’a telefonla bağlanıp "Çocuklar ölmesin" dediği için hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık bebeği Deran'dan ayrıldı.
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Cumhuriyet- Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için başvuru yapıldı.

Bu süreç devam ederken Deran bebeğin cezaevi koşullarında zorlandığı belirtildi. Ayşe Çelik bebeğinin cezaevinden alınmasına karar verdi. Bebek her gün annesinin emzirmesi cezaevine getiriliyor. Deren bebek beslenebilmesi için her gün cezaevine getirilerek annesini bir araya geliyor.

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