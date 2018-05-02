2 Mayıs 2018 20:58

Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank şüphelisi tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank şüphelisi tutuklandı
Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan’dan İstanbul’a getirildi.
+ A -

Paylaş

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Çok Okunanlar

Güncel