Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten ile bulunduğu Bulgaristan'dan istenen Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.
2 Mayıs 2018 20:58
Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank şüphelisi tutuklandı
Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan’dan İstanbul’a getirildi.
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