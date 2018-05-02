Kozan'da feci kaza: 2'si ağır, 7 yaralı

Yaşar KORKUSUZ / KOZAN (Adana), (DHA)- Kaza, Adana-Kozan Karayolu'nda meydana geldi. Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta'ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, Mehmet Usta ve Fetdah Peksoy ile her iki araçta bulunan Ahmet Usta, Cennet Demirkıran, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.