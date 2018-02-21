Milli Eğitim şimdi de Nur Cemaati ile protokol imzaladı

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni imzalı habere göre MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında dini vakıf, okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer, panel, konferans, kurs ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek. Bakanlık okullarda HASEV, Çay House, Sözler Köşkü, Çınaraltı gibi Nurcu grupların ardından son olarak önceki gün de Nur Cemaati’nin “Yazıcılar” kolundan Hayrat Vakfı ile protokol imzaladı. Said Nursi’nin vekili olarak tanımladıkları Ahmet Husrev Altınbaşak tarafından kurulan Hayrat Vakfı’nın protokol öncesinde de farklı illerdeki okullarda 5 yaşındaki çocuklardan başlayarak her düzeyde dini eğitimler verdiği, yarışmalar düzenlediği, AKP’li yöneticiler ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla sertifikalar dağıttığı ortaya çıktı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, dinci Hayrat Vakfı ile imzaladığı protokolü resmi sayfasından “imza töreni” diyerek duyurdu. “İşbirliği protokolü”nün içeriği açıklanmazken, genel müdürlüğe bağlı bütün liseler vakfa açıldı. Protokol kapsamında “Osmanlı Türkçesi dersi ile değerler eğitimi konularında farkındalık oluşturmak, önemini kavratmak, millî ve manevi değerlerimize katkı” sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bakanlıkta 19 Şubat’ta gerçekleştirilen imza törenine Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yavuz ile vakıf üyeleri katıldı.

Nurcu Hayrat Vakfı’na MEB’in kapıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014’te birçok konuşmasındaki “İsteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenilecek” sözlerinin ardından açıldı. Bakanlığa Osmanlıce öğretmek için başvuran Hayrat Vakfı ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 5 yıllık iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında okulları Nurculara açan bakanlık, imzalanan metne MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nü de ekleyerek vakfın yurtdışına da bakanlık katkıları ile yayılmasına olanak sağladı.

2011 yılında Osmanlıca kursları açacağını duyuran Hayrat Vakfı, Türkiye ve Afrika kıtasına yayıldı. Vakıf 2014’ten itibaren aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de yer aldığı 50 şehirde önce halk eğitim merkezlerinde sonra da devlet okullarında ve barolarda Osmanlıca kursu adı altında dini eğitimler, kurslar, yaz okulları, yarışmalar, ödül törenleri düzenledi. Valiler ve il milli eğitim müdürlerini sıkça ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştiren Nurcu vakfın kurslarını eski eğitim bakanı Nabi Avcı da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ziyaret etti.