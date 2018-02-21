İstanbul Taksim Meydanı'nda bir kişi kendini yaktı. Çevredekilerin su dökmesiyle söndürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı.

Anıt önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. DHA'nın haberine göre; oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.