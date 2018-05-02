Et fiyatları artacak mı? Bakan açıkladı

Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var" dedi.

Bakan Fakıbaba, etkinlikteki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, "Biz önce üreticiyi baz alıyoruz. Bizim için üreticinin bu işi sürdürebilmesi ve ithalatın önünü kesebilmesi bağlamında gerekli önlemleri alabilmesi vazgeçilmezdir. Yani üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Bir taraftan da ateşi de söndürmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu önemli proteinden faydalanabilmesi için 29 ve 31 TL ile 6 aydır devam eden fiyat anlayışımız var, bunu devam ettireceğiz. Belki satılan yerlerin sayısını da arttırarak devam ettireceğiz. Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var. Biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir. Ateşi söndürmek için yapıyoruz. İnşallah özellikle damızlık düveyle biz hayvan varlığımızı arttıracağız. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak" diye konuştu.



Bakan Fakıbaba, bir dahaki dönemde bakanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna "Siyasetçiyiz.. Bugün varım yarın yokum. Onu bilemem ben. Onu bilecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ben dava adamıyım. Son saniyeye kadar gücümün yettiği müddetçe hizmete devam edeceğiz. Ben olurum bir başkası olur biz bir ekibiz, gelen arkadaşıma 9 aylık tecrübelerimi en iyi şekilde aktaracağım" yanıtını verdi.



DOMATES İHRACATI

Rusya'nın domates ihracatını serbest bırakmasına da değinen Fakıbaba, "Çok iyi, doğrusu buydu. Gerçekten bizim üreticilerimiz samimi. Bu işe gönül vermiş çok değerli üreticilerimiz var. Önce 3 firma idi, sonra 9'a çıkardılar, ardından serbest bıraktılar. Bence akıllı bir hareket. Bu konuda hükümetimizin de önerileri oldu, bunları dikkate aldılar" dedi.



"NADASA BIRAKILAN YERLERDE NOHUT EKİMİNE BAŞLADIK"

Bakan Fakıbaba et fiyatlarını artırmak isteyenlere de uyarılarda bulunarak, "Ben serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan bir insanım ama dar gelirli vatandaşlarımız 29 ve 31 TL'den etini alacak. Şimdi 13 bin yer var satış yapan, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat arttırmak isteyenler olursa biz artırabiliriz" diye konuştu. Bakan Fakıbaba, "Ramazan'da gıda fiyatlarında artışa yönelik bir önlem alınacak mı" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:



"Bir proje başlattık. İç Anadolu'da nadasa bırakılan yerlerde nohut ekimine başladık. Bu fasulyede ya da başka ithalat yaptığımız ürünlerde bunu devamı gelecektir. İnsanlar rahat olsunlar. Biz olayları takip ediyoruz. Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi. Bütün çiftçi kardeşlerimize, üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bazen bir iki kişi sadece para kazanmak adına bir şeyler yaptığı zaman o zaman 98 kişiye de zara veriyor. Biz o iki kişiyi ayıklamaya çalışıyoruz. Biz üreticimizin emrindeyiz"

TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİK

Tarım ve Gıda Zirvesi'nde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, " 2003-2017 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.6'dır. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıraya yükseldik. 2005'ten beri de 1'inci sıradayız. Bakanlık olarak sadece bugünü değil geleceği de öngörüyor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şişli'de bir otelde düzenlenen 'Tarım ve Gıda Zirvesi'ne katıldı. Etkinlikte Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra tarım ve gıda sektöründen çok sayıda katılımcı da yer aldı. Zirvede konuşan Fakıbaba, bakanlık olarak gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye vizyonu ile 2018-2022 stratejik planını yayınladıklarını ve stratejinin 'Milli Tarım Güçlü Yarın' olarak belirlendiğini aktardı. Tarımsal faaliyetlerin yürütülebilmesi için iki asli kaynağa ihtiyaç olduğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, " Birincisi tarım arazisi, ikincisi de çifçilerimizdir. Bakanlık olarak bizler, çiftçilerden aldığımız güç ve ilhamla daha çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz " dedi.



"AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİK'

Tarım sektörünün 2003- 2011 yılları arasında 15 yılın 13'ünde büyüdüğünü ifade eden Fakıbaba," 2003-2017 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.6'dır. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci sıraya yükseldik. 2005'ten beri de 1'inci sıradayız. Bakanlık olarak sadece bugünü değil geleceği de öngörüyor faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimizin desteklenmesini ciddi anlamda önemsiyoruz. Ciddi manada çiftçi kardeşlerimize önem veriyor ve onları destekliyoruz" diye konuştu.



"ÇİFTÇİYE 105 MİLYAR TÜRK LİRASI DESTEK VERDİK"

Bakan Fakıbaba, çiftçiye verilen destek ile ilgili olarak, "2002 yılında 1.8 milyar olan destek miktarımızı 8 kat artırarak 2018'de 14.5 milyar Türk Lirası'na çıkardık. Çiftçimize son 15 yılda 105 milyar Türk Lirası destek vermişiz. Desteklerimiz havza bazlı destekleme modeli kapsamında devam edecek. Planlı üretimi sağlayacak bu modelle stratejik önemi olan 21 ürünü en iyi yetişeceği havzalarda desteklemeye devam edeceğiz. Buğday ile yem bitkisi ise bütün havzalarda destek kapsamında olacak. Eskiden ödemeler genelde Temmuz'un sonlarında oluyordu üretici kardeşlerimiz haklı olarak 'Tefecilere biz muhtaç oluyoruz', ' Bizim girdilerimiz daha pahalı oluyor' dediklerinden dolayı bu bağlamda ödemeler Nisan ve Eylül, Ekim aylarında yılda 2 kez topluca olacak" ifadelerini kullandı.



ÇİFTÇİNİN KULLANDIĞI MAZOTUN YARISINI ÖDEMEYE BAŞLADIK

Fakıbaba çiftçiler için uygulanan mazot desteği için, "Bununla beraber çiftçimizin kullandığı mazotu ilk defa 2003'te destek kapsamına aldık. 2003- 2017 döneminde mazot maliyetinin ortalama yüzde 16'sını destekleyerek üreticilerimize 7 buçuk milyar Türk Lirası ödeme yapmışız. 2018 yılında ise çiftçilerimizin kullandığı mazotun yarısını ödemeye başladık. Bu kapsamda 1.8 milyar Türk Lirası destekleme ödemesi yaptık" dedi. Fakıbaba, bu yıl da uygulamanın devam edeceğini aktardı.



“1984-2002 DÖNEMİNDE HAYVAN SAYILARI TERÖR OLAYLARI YÜZÜNDEN AZALDI”

1984-2002 döneminde hayvan sayılarının terör olayları yüzünden azaldığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Fakıbaba, “Bunda terörün çok büyük etkisi oldu. Allah kahretsin ama özellikle devletimiz son zamanlarda yapmış olduğu müthiş faaliyetlerle, artık halkımız bizim yanımızda. Devletine, bayrağına, vatanına, milletine sadık bir şekilde. Artık terör örgütlerinin amacının ne olduğunu çok iyi bilen, bilinçli halkımızla biz bunun sayılarının çok daha fazla artacağına inanıyoruz. Halkımız şunu anladı; özellikle Güneydoğu’da, Doğuda, bunlar bizim hakkımızı korumuyor, bunlar başka ülkelerin piyonları, bunlar bizi bölmek istiyor, bunlar bizim zenginliğimizi almak istiyorlar, bunlar demokrasimizi yok etmek istiyorlar, bunlar bizi esir olarak kullanmak istiyorlar, onlar başka ülkelerin piyonları, onlar da bizi piyon olarak kullanıyorlar. Oysa, biz bu ülkenin Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı, Laz’ı, Çerkes’i, hepimiz bir kardeşiz. Ayrımcılık yok" şeklinde konuştu.