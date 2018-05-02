2 Mayıs 2018 14:03

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var!
Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
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Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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