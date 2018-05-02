Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 Mayıs 2018 14:03
İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var!
Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Çok Okunanlar
-
İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var!
-
Dev gemi İstanbul Boğazı'nda
-
Mezuniyet töreninde panik yaratan ihbar
-
Kadıköy'deki saldırının faili adliyeye sevk edildi
-
Savcıdan El Kaide uyarısı
-
İzmir ve Manisa'da art arda depremler!
-
Mardin'de pompalı saldırı: 1 ölü
-
Hakkari'de basın açıklaması ve eylemler 1 ay yasak
-
Gençler en çok o alanda çalışmak istiyor
-
Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün o oldu