Savcıdan El Kaide uyarısı

CUMHURİYET- El Kaide'nin Türkiye'de eyleme yönelme ihtimalinin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten savcı, son dönemde Türkler'in çatışmalarda ve intihar eylemlerinde daha aktif yer aldığını kaydetti. El Kaide'nin dünya genelinde tehdit potansiyelini sürdürdüğünü vurgulayan savcı, Türkiye'nin, en az bir Batılı ülke kadar hedef konumunda olduğunu belirtti.

Sakarya'da, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılamasına devam edilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, El Kaide'ye ilişkin önemli bilgiler yer aldı. El Kaide'nin, çok sayıda ülkede bağlantıları bulunan, uluslararası ağ şeklinde yapılandığı ve eylemlerini belirli bir alanla sınırlandırmayarak, dünyanın her yerinde saldırılar düzenleyebildiği belirtilen iddianamede, örgütün 'Türkiye yapılanması'na dikkat çekildi. Örgütün dünya genelinde tehdit potansiyelini devam ettirdiğini belirten savcı, 'çatı- şemsiye örgüt' olarak nitelendirilen El Kaide'nin yapısını açıklamada, geleneksel örgüt modellerinin yetersiz kaldığını vurguladı.

Alışılan hiyerarşik yapısı bulunmayan örgütün, her ülkede farklı düzeylerde yansımaları olduğunu ve unsurlarının zaman zaman birbiriyle iç içe olduğunu kaydeden savcı, son dönemde tehdit potansiyelini giderek artıran örgütün, dini istismar eden örgütler için model/merkez haline geldiğini vurguladı. Geçmişte bağımsız faaliyet gösteren bazı örgütlerin, son süreçte El Kaide'ye bağlandığı belirtilen iddianamede, Türkiye'de El Kaide merkeziyle irtibatı bulunan veya doğrudan bağlantısı bulunmadan çatışma bölgelerine giderek, örgütün çizgisinde hareket eden grupların faaliyetlerinin ön plana çıktığı kaydedildi.

'SON DÖNEMDE TÜRK VATANDAŞLARI DAHA AKTİF YER ALIYOR'

El Kaide liderlerinin, son yıllarda yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi açıkça hedef gösterdiği belirtilen iddianamede, "Son dönemde Türk vatandaşlarının çatışmalarda ve intihar eylemlerinde daha aktif yer aldıkları, ölenlerin yanı sıra intihar saldırısı gerçekleştirenlerde de artış yaşandığı gözlenmektedir. Örgütün etkinliğini artırdığı Afganistan ve Pakistan bölgesindeki gelişmeler, ülkemizdeki El Kaide bağlantılı faaliyetler açısından büyük önem arz etmekte olup, şahısların eyleme yönelebilecekleri değerlendirilmektedir" denildi.

'TÜRKİYE, EN AZ BİR BATILI ÜLKE KADAR HEDEF KONUMUNDA'

Türkiye topraklarının, son yıllarda terör örgütü için hedef konumuna geldiğini belirten savcı, çatışma bölgelerinde savaşan radikal görüşlü kişilerin, Türkiye'den cihada giden kişilere, cihat bölgelerine gelmemeleri ve Türkiye'de cephe açmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu kaydetti. Türkiye'nin El Kaide tehdidi altında olduğunun açıkça görüldüğü vurgulanan iddianamede, şöyle denildi:

"Ülkemizde faaliyet gösteren çatışma bölgeleriyle irtibatlı grupların Sayın Başbakanımızı ve ülkemizi hedef alan söylemler içerisine girdikleri görülmüştür. Türkiye'nin, El Kaide terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı gruplar açısından en az bir batılı ülke kadar hedef konumunda olduğu, örgüt mensuplarının tağut düzen olarak gördükleri ülkemizin de Afganistan veya Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönüşmesi için çabalarının olduğu gözlenmektedir."